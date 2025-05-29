Всемирная федерация карате вручила Джеки Чану черный пояс

Актеры Джеки Чан и Ральф Маччио получили черные пояса от Всемирной ассоциации карате. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеки Чан и Ральф Маччио на церемонии награждения

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Джеки Чан и Ральф Маччио на церемонии награждения

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Церемония награждения прошла в Нью-Йорке в честь выхода нового фильма «Карате-пацан: Легенды», седьмой части кинофраншизы «Карате-пацан». Черные пояса вручили генеральный секретарь WKF Тосихиса Нагура и бронзовый призер чемпионата мира по карате Томас Скотт.

В пресс-службе организации сообщили, что этот «уникальный момент не только отметил давнюю связь звезд с карате и боевыми искусствами, но и подчеркнул миссию WKF по продвижению ценностей этого вида спорта».

Таисия Орлова