В Hongqi думают над локализацией производства люксовых авто в России

Hongqi может локализовать производство автомобилей бренда в России после выхода на определенные объемы продаж в стране, сообщил «Ъ» исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев. Локализация производства — закономерный этап развития иностранного автомобильного бренда, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы сделали большой рывок на российском рынке, но потенциал намного больше в премиальном сегменте. Часть наших автомобилей с увеличением утилизационного сбора и таможенных пошлин могут стать менее конкурентными, поэтому мы видим целесообразность в локализации»,— сказал господин Савельев.

Он добавил, что Hongqi хочет продать 12 тыс. автомобилей в России до конца 2025 года, а также увеличить количество дилеров с 37 до 60 по всей стране.

Подробнее — в интервью с Иваном Савельевым «"Люди готовы воспринимать китайский бренд не через стереотип"».