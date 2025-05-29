«Хамас» получил новое предложение Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа

Палестинское движение «Хамас» получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Руководство "Хамаса" получило от посредников новое предложение (Стива. — "Ъ") Уиткоффа и ответственно изучает его на предмет того, чтобы оно отвечало интересам нашего народа, было полезным и обеспечивало постоянное прекращение огня в секторе Газа»,— говорится в заявлении движения.

Анастасия Домбицкая