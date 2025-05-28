«Хамас» принял предложение Уиткоффа по освобождению заложников в Газе

Палестинский «Хамас» согласился на предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, предполагающее перемирие в секторе Газа и освобождение израильских заложников. Американский план поддержал и Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Движение ''Хамас'' подтверждает, что оно прилагает огромные усилия для прекращения варварской войны в секторе Газа, последним из которых стало достижение соглашения с американским посланником Стивом Уиткоффом об общих рамках, которые обеспечивают постоянное прекращение огня, полный вывод оккупационных сил из сектора Газа, помощь и создание профессионального комитета для управления делами сектора сразу же после объявления о заключении соглашения»,— говорится в заявлении палестинского движения.

План Стива Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на палестинских заключенных (их число не уточнялось), а также прекращение огня сроком на 70 дней (изначально предлагалось 60). Первый этап освобождения пленников состоится в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день. Гарантировать соблюдение условий соглашения будут США.

Лусине Баласян