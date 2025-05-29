Россельхознадзор нашел антигельминтик в «Сыре Стародубском»

Россельхознадзор сообщил о выявлении запрещенных веществ в пробах продукции предприятия «Сыр Стародубский». Нарушение было зафиксировано при проверке товара, поставленного в один из супермаркетов в Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В поставленном производителем колбасном плавленом сыре была обнаружена микробная трансглутаминаза, в мягком сыре — остаточное содержание клозантела. «Наличие данных веществ в пищевой продукции не допускается»,— заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Микробная трансглутаминаза — ферментный препарат, запрещенный к использованию в пищевой продукции на территории ЕАЭС. Клозантел — антигельминтик для лечения скота, а также оленей, пояснили Россельхознадзоре.

«Информация <...> направлена в Роспотребнадзор»,— добавили в ведомстве.