Россельхознадзор нашел антигельминтик в «Сыре Стародубском»
Россельхознадзор сообщил о выявлении запрещенных веществ в пробах продукции предприятия «Сыр Стародубский». Нарушение было зафиксировано при проверке товара, поставленного в один из супермаркетов в Брянской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В поставленном производителем колбасном плавленом сыре была обнаружена микробная трансглутаминаза, в мягком сыре — остаточное содержание клозантела. «Наличие данных веществ в пищевой продукции не допускается»,— заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Микробная трансглутаминаза — ферментный препарат, запрещенный к использованию в пищевой продукции на территории ЕАЭС. Клозантел — антигельминтик для лечения скота, а также оленей, пояснили Россельхознадзоре.
«Информация <...> направлена в Роспотребнадзор»,— добавили в ведомстве.