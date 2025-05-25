«Сирийцы надеются, что политические изменения станут началом возвращения к нормальной жизни»

Приостановка действий американских санкций в отношении Сирии вызвала оживленную реакцию в международной прессе. Обозреватели выражают надежду, что ослабление санкционного давления приведет к нормализации обстановки и улучшит жизнь простых сирийцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девочка с сирийским флагом в Дамаске после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции против Сирии, 13 мая

Фото: Yamam al Shaar / Reuters Девочка с сирийским флагом в Дамаске после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции против Сирии, 13 мая

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Сирийский лидер Аш-Шараа встретился с Эрдоганом в Турции после снятия санкций

Новое сирийское правительство приветствовало снятие санкций. Первые санкции США против Сирии были введены в 1979 году, когда у власти был отец Башара Асада, Хафез. Но они были значительно ужесточены после того, как правительство Асада начало жестоко подавлять протесты в 2011 году, что спровоцировало гражданскую войну в стране, в результате которой погибли сотни тысяч человек и миллионы были перемещены.

Санкции были направлены против любой организации или компании, работающей с окружением Асада, включая тех, кто участвовал в восстановлении страны.

США сняли с Сирии часть санкций в соответствии с обещаниями Трампа

В пятницу администрация Трампа отменила часть санкций против Сирии, что стало первым шагом к выполнению обещаний президента, данных им ранее в этом месяце. Трамп обещал помочь новому лидеру страны создать стабильное правительство после падения жестокой диктатуры Башара Асада в прошлом году. Правительство Асада подавило восстание в 2011 году, вызвав гражданскую войну, которая привела к гибели сотен тысяч людей и вызвала массовый исход сирийцев из страны.

США ослабили санкции в отношении Сирии, опасаясь краха новых властей, заявил Рубио

Рубио объяснил сенатскому Комитету по международным отношениям, что решение оказать поддержку Аш-Шараа было принято после того, как официальные лица США пришли к выводу, что Сирии грозит неминуемая опасность скатиться обратно к чему-то вроде кровавой междоусобной борьбы, которая охватывала страну более десяти лет вплоть до момента свержения Асада. Администрация Трампа сперва прохладно отнеслась к новым лидерам Сирии, многие из которых принадлежат к «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена).

Некоторые высокопоставленные чиновники США считают их джихадистами и с подозрением относятся к их намерениям. С прошлой недели чиновники рассматривали вопрос о том, какие санкции они могут отменить в одностороннем порядке, а какие требуют одобрения Конгресса для отмены. Комментарии Рубио наводят на мысль о более сложном расчете, чем тот, который Трамп изложил в Эр-Рияде, когда заявил, что решил отменить санкции только после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Несмотря на смягчение санкций Сирии, предстоит сложный путь по восстановлению страны

Недавнее решение администрации Трампа ослабить давние санкции против Сирии вызвало осторожный оптимизм среди сирийцев и региональных наблюдателей, многие из которых рассматривают это как потенциальный поворотный момент на трудном пути страны к восстановлению после более чем десятилетия конфликта. Тем временем простые сирийцы внимательно следят за ситуацией, надеясь, что политические изменения станут долгожданным началом возвращения к нормальной жизни.

«Не допустить падения Сирии»: Почему США и Европа отменяют санкции против Дамаска

Между различными группировками в Сирии сохраняется недоверие. Особенно после массовых убийств алавитского населения в марте. Именно для того, чтобы исправить ситуацию и не допустить, чтобы другие страны были втянуты в падение Сирии, Запад ускорил свои шаги. Это прагматичный подход, но есть кое-что еще. Отмена санкций позволит странам Персидского залива инвестировать в восстановление Сирии и расширить свое влияние. По мнению Давида Ригуле Розе, научного сотрудника Института международных и стратегических отношений, снятие санкций было осуществлено по запросу президента Турции и наследного принца Саудовской Аравии.

Представитель Трампа хвалит нового президента Сирии за «меры по борьбе с ИГИЛ» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Среди возможных в настоящее время проектов — строительство башни Трампа в Дамаске, предложенное в рамках усилий по склонению президента США к отмене санкций. Сам Трамп, похоже, был впечатлен недавней встречей с Аш-Шараа в Саудовской Аравии; президент США сказал журналистам, что бывший командир отделения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии — «молодой, привлекательный парень, крутой парень, знаете ли. С сильным прошлым. Очень сильным прошлым. Боец».

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик