«Сирийцы надеются, что политические изменения станут началом возвращения к нормальной жизни»
Как мировые СМИ отреагировали на ослабление санкций США в отношении Сирии
Приостановка действий американских санкций в отношении Сирии вызвала оживленную реакцию в международной прессе. Обозреватели выражают надежду, что ослабление санкционного давления приведет к нормализации обстановки и улучшит жизнь простых сирийцев.
Девочка с сирийским флагом в Дамаске после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции против Сирии, 13 мая
Фото: Yamam al Shaar / Reuters
Аль-Джазира (Доха, Катар)
Сирийский лидер Аш-Шараа встретился с Эрдоганом в Турции после снятия санкций
Новое сирийское правительство приветствовало снятие санкций. Первые санкции США против Сирии были введены в 1979 году, когда у власти был отец Башара Асада, Хафез. Но они были значительно ужесточены после того, как правительство Асада начало жестоко подавлять протесты в 2011 году, что спровоцировало гражданскую войну в стране, в результате которой погибли сотни тысяч человек и миллионы были перемещены.
Санкции были направлены против любой организации или компании, работающей с окружением Асада, включая тех, кто участвовал в восстановлении страны.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
США сняли с Сирии часть санкций в соответствии с обещаниями Трампа
В пятницу администрация Трампа отменила часть санкций против Сирии, что стало первым шагом к выполнению обещаний президента, данных им ранее в этом месяце. Трамп обещал помочь новому лидеру страны создать стабильное правительство после падения жестокой диктатуры Башара Асада в прошлом году. Правительство Асада подавило восстание в 2011 году, вызвав гражданскую войну, которая привела к гибели сотен тысяч людей и вызвала массовый исход сирийцев из страны.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
США ослабили санкции в отношении Сирии, опасаясь краха новых властей, заявил Рубио
Рубио объяснил сенатскому Комитету по международным отношениям, что решение оказать поддержку Аш-Шараа было принято после того, как официальные лица США пришли к выводу, что Сирии грозит неминуемая опасность скатиться обратно к чему-то вроде кровавой междоусобной борьбы, которая охватывала страну более десяти лет вплоть до момента свержения Асада. Администрация Трампа сперва прохладно отнеслась к новым лидерам Сирии, многие из которых принадлежат к «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена).
Некоторые высокопоставленные чиновники США считают их джихадистами и с подозрением относятся к их намерениям. С прошлой недели чиновники рассматривали вопрос о том, какие санкции они могут отменить в одностороннем порядке, а какие требуют одобрения Конгресса для отмены. Комментарии Рубио наводят на мысль о более сложном расчете, чем тот, который Трамп изложил в Эр-Рияде, когда заявил, что решил отменить санкции только после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Синьхуа (Пекин, КНР)
Несмотря на смягчение санкций Сирии, предстоит сложный путь по восстановлению страны
Недавнее решение администрации Трампа ослабить давние санкции против Сирии вызвало осторожный оптимизм среди сирийцев и региональных наблюдателей, многие из которых рассматривают это как потенциальный поворотный момент на трудном пути страны к восстановлению после более чем десятилетия конфликта. Тем временем простые сирийцы внимательно следят за ситуацией, надеясь, что политические изменения станут долгожданным началом возвращения к нормальной жизни.
BFMTV (Париж, Франция)
«Не допустить падения Сирии»: Почему США и Европа отменяют санкции против Дамаска
Между различными группировками в Сирии сохраняется недоверие. Особенно после массовых убийств алавитского населения в марте. Именно для того, чтобы исправить ситуацию и не допустить, чтобы другие страны были втянуты в падение Сирии, Запад ускорил свои шаги. Это прагматичный подход, но есть кое-что еще. Отмена санкций позволит странам Персидского залива инвестировать в восстановление Сирии и расширить свое влияние. По мнению Давида Ригуле Розе, научного сотрудника Института международных и стратегических отношений, снятие санкций было осуществлено по запросу президента Турции и наследного принца Саудовской Аравии.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Представитель Трампа хвалит нового президента Сирии за «меры по борьбе с ИГИЛ» (признан террористическим и запрещен в РФ)
Среди возможных в настоящее время проектов — строительство башни Трампа в Дамаске, предложенное в рамках усилий по склонению президента США к отмене санкций. Сам Трамп, похоже, был впечатлен недавней встречей с Аш-Шараа в Саудовской Аравии; президент США сказал журналистам, что бывший командир отделения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии — «молодой, привлекательный парень, крутой парень, знаете ли. С сильным прошлым. Очень сильным прошлым. Боец».