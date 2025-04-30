Урожаю не хватает рук

Астраханская область может недосчитаться урожая. Всему виной лимиты на прием трудовых мигрантов. Регион — крупнейший в стране производитель овощей. Как отмечает РБК, с января местные хозяйства не могут нанимать больше 40% иностранцев от всего числа работников. Сейчас же Минтруд предлагает отменить решение, в частности, из-за жалоб астраханских властей и Минсельхоза. В 2025 году область планировала расширить посевные поля на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Нынешняя доля иностранных рабочих не позволит собрать урожай в том же объеме, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк: «Астраханская область действительно играет ведущую роль. Например, в 2024-м всего было собрано овощей 13,9 млн тонн (имеется в виду всех культур закрытого и открытого грунта), и конкретно этот регион дал урожай порядка 1,9 млн тонн, то есть порядка 14% от всего валового сбора овощей в России. Согласно подсчетам, каждый третий арбуз производится в Астраханской области.

Что касается числа рабочих, то я точно знаю, что за счет местного населения покрыть нехватку мигрантов просто физически невозможно.

Например, во время пандемии COVID-19, когда их количество сокращалось, это приводило к большим проблемам не только в Астраханской области, но и в других регионах. На текущий момент без рабочих рук, привлекаемых со стороны, достаточно сложно».

В пояснительной записке к предложению Минтруд отмечает, что в Астраханской области на сезонные работы требуется больше 20 тыс. человек, из них более 9 тыс. иностранцы. Восполнить эту нехватку студентами или рабочими из соседних регионов в ближайшее время не удастся, отмечают эксперты. Возможный дефицит урожая может ощутить не только область, но и весь российский рынок. Меньшее число рабочих повлияет на уровень предложения и не позволит снизить темпы инфляции, отметил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: «Нельзя исключать, что из-за этого дефицита местами мы все-таки увидим сокращение предложения. Ведь эта продукция, особенно в сезон, стоит недорого, и, думаю, в каких-то радикальных случаях производители просто посчитают и поймут, что им выгоднее ее оставить в поле и вообще не убирать. Обычно осенью мы видим снижение продовольственной инфляции из-за массового поступления овощей и фруктов, нового урожая культур открытого грунта. Но в этом году, если эта проблема будет нарастать, если она станет повсеместной, то, возможно, объем поставок из-за этого фактора будет меньшим, и никакой продовольственной дефляции в конце лета-начале осени мы и не заметим».

По данным Росстата, область выращивает 30% всех российских овощей открытого грунта. Астраханские власти отмечают, что за пределами региона местные предприятия продают 60% всей продукции, в том числе и на экспорт.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов