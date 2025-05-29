На Дону турпоток вырастет за счет расширения географии спроса к 2030 году

Туристический поток в Ростовскую область к 2030 году врастет за счет расширения географии спроса. Об этом, в ходе заседания круглого стола «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль бизнеса и власти», организованного «Ъ-Ростов» в ТПП Ростовской области рассказал управляющий партнер проектно-исследовательского центра «Картфонд» Раким Махмудов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По мнению господина Махмудова, для устойчивого развития туризма на Дону есть все условия – ландшафтное разнообразие, уникальный субтропический климат, заповедники и месторождения минеральных вод. Сгладить сезонность возможно за счет новых аттракторов и перенаправления возвратных туристов.

«Два направления для вовлечения туристов имеют все основания для активного развития – это «Донское Приазовье» с богатой историей, Чеховым и казачьей культурой и «Цимлянск-Волгодонск», где привлекательный симбиоз вино и атом образуют исключительно новую точку роста. Стоит заметить, что ключевое развитие туристического кластера сегодня связано с водой. У Ростова, Таганрога и Азова этот потенциал есть»,– пояснил эксперт.

По словам Ракима Махмудова, массовый турист все еще не воспринимает Ростов как отдельное туристическое направление. Для его развития, более глубокого проникновения во внутрь региона нужно модернизировать инфраструктуру, отремонтировать дороги, вовлекать новые точки притяжения в туристические предложения и продукты.

«Сегодня 89% маршрутов носят самоорганизованный, стихийный характер. Следует повышать уровень их благоустройства, изменить подход к их качественной организации. Из-за закрытых авиалиний турист передвигается по области на автотранспорте в сторону доступных точек притяжения. 60% туристических аттракторов имеют такую доступность, однако, 43% автодорог региона относятся к некомфортным или относительно комфортным. Транзитный поток туристов безусловно будет увеличен, когда инфраструктура будет выведена на более высокую качественную траекторию»,– акцентировал Раким Махмудов.

Валентина Любашенко