«Это откровенное вредительство»

Нижегородским компаниям необходимо пересматривать свою политику в отношении сотрудниц, которые уходят в декрет или могут в будущем забеременеть, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он заявил во время заседания регионального заксобрания 29 мая. На заседании в первом чтении был принят региональный законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса. После принятия этого закона в Нижегородской области будет создан реестр ответственных предприятий, которые смогут получать дополнительные меры поддержки. Ответственное отношение к вопросам демографии поможет предприятиям набрать дополнительные баллы в этом рейтинге, уверен Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Законопроект рамочный, аналогичные нормы уже приняты в других регионах. Вместе с ними мы представляем ассоциацию регионов, которые внедряют стандарт ЭКГ — экология, кадры, государство. Этот стандарт впоследствии мы можем дополнять рекомендациями относительно того, как мы представляем себе ответственное ведение бизнеса. Будем нанизывать на этот стандарт новые требования и рекомендации, как шашлык на шампур.

В этом стандарте я хотел бы сделать акцент на букве «к» — кадры. В ней присутствует политика работодателя по поддержке многодетных семей и деторождения. Мы сейчас активизировались в рамках нашей программы по демографии. В части ответственного ведения бизнеса по данному направлению уже есть примеры, когда компании поддерживают выплатами сотрудников при рождении детей. Также сейчас будет делать правительство Нижегородской области. Это будет некое соработничество, когда государство поддерживает выплатами семьи при рождении ребенка и работодатель делает так же.

Я бы хотел, чтобы закон стал не просто документом, а указанием, что нужно в этом направлении работать.

Программа минимум — если пока у предприятия не хватает решимости или ресурсов на материальные выплаты, то хотя бы не увольнять под различными надуманными предлогами сотрудниц, которые могут уйти в декрет. Мы с этим сталкиваемся, к сожалению. Есть и теневая практика, когда вообще не берут девушек на работу, если они могут забеременеть.

Это откровенное вредительство. Нужно психологически искоренять это — начиная с первого лица компании до самого последнего сотрудника кадровой службы. Наоборот, необходимо брать на работу сотрудниц, если есть шансы, что в дальнейшем они внесут свой вклад в решение демографической проблемы.

Записала Анастасия Титова