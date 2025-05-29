Нижегородское заксобрание одобрило в I чтении закон об ответственном бизнесе

Заксобрание Нижегородской области 29 мая рассмотрело проект закона о развитии ответственного ведения бизнеса. Губернатор Глеб Никитин внес его 28 мая, в тот же день законопроект рассмотрели на внеочередных заседаниях комитетов по бюджету и по экономике. Сегодня парламентарии приняли закон в первом чтении, по нему продолжаются публичные консультации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин пояснил, что закон направлен на внедрение стандарта ЭКГ «Экология, кадры, государство», который является российским ответом ESG (Environmental, social, governance, «Природа, общество, управление»). Такой российский стандарт вводят в нескольких регионах. Глеб Никитин обратил внимание на кадры, отметив, что баллы в рейтинге, связанные с поддержкой компаниями рождаемости, будут значимым фактором формирования рейтинга.

Как писал «Ъ-Приволжье», в рамках обсуждаемого закона власти намерены создать реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности Нижегородской области и предоставлять им меры поддержки. Среди последних: налоговые льготы, участки без торгов, возмещение затрат и другие преференции.

Перечень критериев соответствия компаний принципам развития ответственного ведения бизнеса (благонадежность, социальная и экологическая ответственность) региональное правительство будет утверждать своим подзаконным актом.

Галина Шамберина