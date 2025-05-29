Что регулируют правила ООН №44

Правила Европейской экономической комиссии ООН №44 содержат единообразные предписания, касающиеся эксплуатации «детских удерживающих систем (устройств)» (ДУС). Документ, действующая версия которого утверждена в 2014 году, написан на 162 страницах. В нем подробно перечислены элементы, из которых могут состоять ДУС: лямки, пряжки, устройства регулировки, крепления, детские люльки, съемные кресла, противоударные экраны и т. д. Также подробно описываются правила эксплуатации перечисленных элементов, инструкции к ним, результаты их испытаний на манекенах.

Отдельно описываются требования к ISOFIX — системе соединения ДУС с транспортным средством (ТС). ДУС разделены на пять «весовых групп» (от 0 кг до 36 кг) и четыре категории: «универсальная», «ограниченного использования», «полууниверсальная», «для конкретного ТС». Также предусмотрены восемь моделей ISOFIX, которые необходимо использовать при перевозке детей до 18 кг.