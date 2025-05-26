Американский хоккей покорил мир

Сборная США взяла первый значимый титул во взрослом хоккее в нынешнем веке, обыграв в финале шведского-датского чемпионата мира самую невезучую команду мира. Швейцарцы блестяще провели групповой этап и обе стадии play-off, но второй год подряд не сдюжили в решающем матче. Единственный гол они пропустили в овертайме от Тейджа Томпсона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters

Сборная США на этом турнире, пропущенном из-за санкций сборной России, добилась успеха, который долго ускользал от нее совершенно чудесным образом. Американский хоккей в последние десятилетия совершил грандиозный скачок, перестав считаться ухудшенной копией канадского, подготовил кучу топовых, выдающихся игроков и кучу молодежных и юниорских сборных, добывавших золото на своих соревнованиях. Но эти достижения в большие успехи на элитном — взрослом — уровне конвертироваться почему-то наотрез отказывались. Все такие успехи так и оставались в далеком прошлом: последний почетный титул — за победу в Кубке мира — из 1996 года, последняя высшая олимпийская награда — из 1980-го, последний взлет на мировом первенстве — аж из 1960-го.

Чтобы нарушить тренд, молодой, как обычно, американской команде понадобилось огорчить в главном матче очередного чемпионата мира соперника еще более невезучего, чем они сами.

Сборная Швейцарии, никогда престижными званиями не владевшая, раньше имевшая статус неприметного середнячка, уже несколько лет играет на чемпионатах мира, как настоящий гранд. Но золото от нее все время ускользает из-за осечек в play-off, иногда — на расстоянии вытянутой руки от него. В Стокгольме второй год подряд ускользнуло в финале. В 2024-м сборную Швейцарии одолели чехи, сейчас, после блестяще проведенного швейцарцами группового этапа, после разгромов в play-off австрийцев и датчан,— американцы.

Стартовый период стокгольмского финала вышел, конечно, пресноватым. Зато как-то убедительно продемонстрировал, что американцев не мучают рефлексии из-за поражения от швейцарцев в группе — очень, видимо, болезненного, потому что сборная США, еще не закалившаяся в play-off в сражениях с финнами и шведами, тогда вообще не походила на команду, хоть что-то способную противопоставить сопернику, который на ее фоне — образец слаженности и уверенности. Но в новой встрече признаков прежней беспомощности не наблюдалось. Правда, не наблюдалось и признаков того, швейцарцев это обстоятельство чересчур смущает. Играли в свой размеренный, в меру жесткий хоккей без явной фальши. А все их тревоги до первого перерыва свелись к неожиданному наскоку на ворота Дрю О’Коннора, упершегося в голкипера Леонардо Дженони, да неплохим двум минутам американцев в большинстве.

Преувеличением было бы сказать, что в следующем периоде игра изменилась до неузнаваемости, расцвела, как майская природа. Но кое-какие свежие краски, разбавляющие прежнюю скучноватую монохромность, в ней появились. В основном — опять же, в американской палитре.

В конце концов они добыли верный шанс забить. Швейцарцы затеяли замысловатый розыгрыш в чужой зоне, потеряли шайбу, и Фрэнк Нейзар умчался с воротами, не доехав до них лишь потому, что его сбили. Право на буллит у юнца Нейзара отчего-то отобрал опытный Коннор Гарланд. Но ехал он на Дженони с ленцой, словно отмучившийся, прежде чем вечером, после пары бутылок пива, погонять с друзьями шайбу на районном катке, восемь унылых часов в офисе любитель. Голкипер как бы даже нехотя положил щиток на лед: можно в принципе и не приседать, все равно все понятно.

Швейцарцев эпизод, казалось, взбодрил. Но бодрости хватило ненадолго. А в концовке периода американцы угрожали им уже постоянно. Особенно обидно было бы пропустить от того же Нейзара: швейцарцы играли в большинстве, вот-вот должна была прозвучать сирена, а форварда умудрились оставить свободным на пятачке. Но вновь хорош был несгибаемый Дженони, который держался скалой и в заключительным периодом.

Овертайм выглядел вполне логичным завершением этого финала. Финал до него — овертайма в формате «трое на трое» — и докатился.

Продлился он две минуты — до точного броска в девятку Тейджа Томпсона, заставившего швейцарских болельщиков и швейцарских хоккеистов заниматься привычным делом — грустно переваривать срыв на пороге славы. У американцев занятия были куда веселее.

Алексей Доспехов