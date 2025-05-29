Силовики задержали петербуржца, оправдывавшего террористку Дарью Трепову

Силовые структуры задержали петербуржца, который оправдывал в социальных сетях террористку Дарью Трепову и ее деяния, сообщает 78.ru. Злоумышленник публично призывал убивать участников СВО и предлагал взорвать здание одного из силовых ведомств в городе на Неве.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению насильственных действий. По совокупности обвинений ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Террористка Трепова в январе 2024 года получила 27 лет колонии общего режима — это самый суровый приговор женщине в истории современной России.

В апреле 2023 года 26-летняя злоумышленница принесла на встречу патриотического движения «Кибер Фронт Z», которое проходило в кафе на Университетской набережной, статуэтку с врывным устройством. Она вручила ее военкору Владлену Татарскому.

В результате взрыва господин Татарский погиб, несколько десятков человек пострадали. На суде террористка Трепова призналась, что выполняла задания кураторов с Украины.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Срок больше жизни».

Андрей Маркелов