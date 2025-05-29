В жевательных конфетах Haribo Happy Cola обнаружили каннабис

Управление по безопасности пищевых продуктов и товаров для потребителей Нидерландов (NVWA) объявило о срочном отзыве сладостей Happy Cola F!ZZ от производителя Haribo. В них после проверки были обнаружены следы каннабиса, сообщает местное издание Hart van Nederland.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Illustration / Reuters Фото: Lisi Niesner / Illustration / Reuters

Проверку начали после того, как несколько членов одной нидерландской семьи почувствовали недомогание после употребления Happy Cola F!ZZ. «Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили соответствующее оповещение,— сообщил Hart van Nederland представитель NVWA.— До сих пор неизвестно, как каннабис мог попасть в сладости. Полиция продолжает расследование».

В самой Haribo отметили, что конопля была обнаружена только в одной партии товара, а потребителям по всему миру ничего не угрожает. «Инцидент произошел в Нидерландах, с конкретным продуктом и партией. Haribo тесно сотрудничает с властями, чтобы поддержать их расследование и установить факты, связанные с загрязнением продукта»,— говорится в сообщении производителя сладостей.

Кирилл Сарханянц