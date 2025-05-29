Ученые обнаружили новые виды бактерий у хранилища ядерных отходов в Удмуртии

Ученые выявили четыре новых вида бактерий в подземных холодных водах у поверхностных хранилищ отходов уранового шлама в Удмуртии. Эти микроорганизмы способны поглощать ионы аммония и нитрита, превращая их в безвредный молекулярный азот, следует из научной работы, опубликованной в Journal of Environmental Management. На нее ссылается телеканал «Наука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФИЦ Биотехнологии РАН Фото: ФИЦ Биотехнологии РАН

Анаммокс—бактерии, открытые в конце прошлого века. Их начали применять в промышленных системах очистки сточных вод от азотных загрязнений, при очистке вод полигонов твердых коммунальных отходов, иловой воды метантенков, стоков пищевой промышленности. Урановые шламы в Удмуртии — это захоронения радиоактивных отходов Чепецкого механического завода около Глазова. Их начали заполнять в середине 1960-х годов.

Исследование показало, что сообщества анаммокс-бактерий в загрязненных грунтовых водах весьма разнообразны. Открытые виды включают новый род Ca. Frigussubterria, новый вид Ca. Kuenenia и два штамма нового вида Ca. Scalindua. Часть из них могут использовать для очистки сточных вод, так как они устойчивы к холоду и обладают генами, способствующими утилизации мочевины и восстановлению сульфатов и нитратов.

Научной работой занимались сотрудники ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» и института физической химии и электрохимии РАН.