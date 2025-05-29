Суд в Ульяновске отказал прокуратуре в удовлетворении иска к «Детям да Винчи»

В четверг Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуре Ленинского района Ульяновска, потребовавшей признать незаконной деятельность частной организации дополнительного образования «Дети да Винчи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Толкачев Фото: Константин Толкачев

Ведомство считает, что в деятельности АНО «Дети да Винчи» есть признаки деятельности в сфере общего начального и среднего образования, в связи с чем прокуратура настаивает, что организация должна на такую деятельность получить лицензию, а деятельность ее до получения лицензии следует приостановить до получения соответствующей лицензии. Прокуратура отмечала, что иск направлен в интересах неопределенного круга лиц — родителей и учеников, нарушения обнаружены в ходе проверки после жалобы одного из родителей, недовольного системой оплаты. В то же время сами родители детей, посещающих образовательную организацию, настаивают на необходимости продолжения ее работы.

В прокуратуре пока не могли однозначно сказать, будет ли направлено апелляционное представление, отметив, что прежде намерены изучить мотивировочную часть решения.

Сергей Титов, Ульяновск