Госдума в первом чтении приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. В случае принятия он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Авторами проекта стали депутаты разных фракций. Они предложили создать единый перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Реестр самоисключенных будет вести Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Сообщается, что перечень будет закрытым. Включенные в него граждане не смогут делать ставки или участвовать в других азартных играх, а также посещать пункты приема ставок и казино. Кроме того, игорным заведениям будет запрещено рассылать рекламу «отказникам».

Гражданин, желающий установить самозапрет сроком от 12 месяцев, должен подать заявление через портал «Госуслуги». В случае его ограниченной дееспособности это может сделать опекун. Также можно подать заявление об исключении из реестра. Отмечается, что это нужно сделать не ранее чем через четыре месяца после включения в перечень.

Таисия Орлова