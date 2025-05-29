Директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин подал жалобу на арест, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Советского райсуда Уфы. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Вильдану Яруллину инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как утверждает следствие, с 2020 по 2022 года директор ГКЗ, используя служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным, часть которой требовал передавать ему. Всего он получил, как установило следствие, около 200 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

Также следствие утверждает, что в октябре 2023 года Вильдан Яруллин заключил договор стоимостью 33 млн руб. с аффилированным предпринимателем на подготовку концертной площадки для проведения II Всероссийского открытого конкурса песни «Время героев». По версии следствия, бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 9,8 млн руб.

На прошлой неделе Советский райсуд Уфы отправил обвиняемого в СИЗО №1.

Венера Хисамова