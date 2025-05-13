Петербургский суд оштрафовал пользователя Сети за пост с клипом группы «Ногу свело»

Вячеслава Смирнова привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Приморский районный суд Санкт-Петербурга установил, что пользователь Сети опубликовал на своей странице клип группы «Ногу свело», что дискредитирует действия Вооруженных сил РФ.

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, речь идет о музыкальном видео на песню «Гимн обреченных» (солист группы Максим Покровский признан иностранным агентом). Суд посчитал, что размещение клипа Вячеславом Смирновым умышленно дискредитирует характер, цели и задачи использования ВС РФ за пределами России.

Подсудимый вину не признал и заявил, что этот ролик не публиковал, ссылка на песню была с 2022 года. Смирнов был задержан сотрудниками ФСБ 18 марта текущего года под видом покупки старых часов. Суд оштрафовал пользователя на 30 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что солиста группы Silver machine оштрафовали в Петербурге за песню «Zа наших».

Татьяна Титаева