Приезжего на Кубани задержали за распространение исламской литературы

В Северском районе Краснодарского края задержан 41-летний гражданин Туркменистана, организовавший три нелегальные молельные комнаты на территории промышленной зоны в поселке Афипском. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, приезжий также распространял немаркированную религиозную литературу исламского содержания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ за осуществление миссионерской деятельности с нарушением законодательства о свободе совести и религиозных объединениях. К ответственности также привлечена комендант общежития, предоставившая помещения для проведения собраний,— по ч. 4 той же статьи.

Материалы дела переданы в суд. Проверку провели сотрудники полиции совместно с представителями регионального управления ФСБ.

Вячеслав Рыжков