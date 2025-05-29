В Башкирии оштрафовали активистку за эмодзи с радугой

Абзелиловский райсуд оштрафовал на 2 тыс. руб. магнитогорскую активистку Киру Белую за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Как отмечено в постановлении суда (копия имеется распоряжении «Ъ-Уфа»), нарушение было выявлено местной прокуратурой при мониторинге Telegram-канала «Сохраним Кырты-тау». В профиле госпожи Белой был опубликова эмодзи с треугольником и радужным флагом.

В суде активистка вину не признала. Она пояснила, что спорный эмодзи — отсылка к альбому Dark side of the Moon группы Pink Floyd.

Кира Белая сообщила «Ъ-Уфа», что намерена обжаловать решение суда.

«Суд не учел, что на эмодзи треугольник с радугой, а не просто радужный флаг, как написано в протоколе»,— отметила она.

Венера Хисамова