Шадаев: число IT-специалистов в РФ составляет более 1 млн человек

Спрос на IT-специалистов в РФ по-прежнему сохраняется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, сейчас число работников этой сферы в стране превышает 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ажиотаж привел к тому, что очень многие пошли в эту профессию, прошли курсы онлайн, сейчас они IT-специалисты начального уровня, которые говорят, что они все умеют. А компаниям нужны сильные разработчики. В этом есть проблема»,— сказал господин Шадаев на TAdviser Summit (цитата по «Интерфаксу»).

Министр отметил, что пока не фиксирует «тотальной заморозки найма» и увольнения сотрудников ради замены их искусственным интеллектом. При этом он назвал ажиотаж в этой сфере «немножко раздутым». «За пять лет количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50%. Их было 990 тыс. на конец 2024 года. Сейчас мы, очевидно, за миллион перешагнули»,— уточнил Максут Шадаев.

Он считает, что сейчас больше людей хотят устроиться в индустрию, но качество их подготовки «не соответствует ожиданиям наших крупных компаний». Глава Минцифры согласился с мнением ряда экспертов о том, что в перспективе российский IT-рынок ждет консолидация. «Потребность в кадрах в моем понимании остается. И я призываю молодое поколение связывать свою судьбу с IT. Только чуть-чуть надо смещаться в сторону робототехники»,— уверен министр.

О ситуации в российской IT-отрасли — в материале «Ъ» «Теория ИИ практика».