Килограмм картофеля в петербургских магазинах подорожал более чем на 40%

Стоимость килограмма картофеля в январе-апреле выросла на 47% в магазинах Санкт-Петербурга. Он стал лидером среди других продуктов, сообщил в личном Telegram-канале депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь («Единая Россия») со ссылкой на данные Петростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В среднем один килограмм клубнеплода обойдется петербуржцам в 88 рублей. На втором месте оказалась капуста — 70 рублей (+41%). В тройку также попала свекла — 62 рубля за килограмм (+37%).

В городских магазинах продукты за четыре месяца подорожали в среднем на 4%. Между тем апельсины стали доступнее на 20%, куриные яйца — на 7%, а охлажденная кура — на 5%.

Ранее «Ъ» писал, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных запретил вывозить картофель из региона из-за нехватки овощей.

Татьяна Титаева