Роскачество: китайский порошок Tide не прошел тест на безопасность

Роскачество исследовало 20 брендов стиральных порошков. Большинство из них признаны безопасными для использования. Однако выяснилось, что Tide китайского производства не может применяться для стирки детской одежды: этот порошок не прошел проверку по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Исследование проводилось по 48 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Тестировались российские порошки, а также торговые марки из Белоруссии, Турции и Китая. В их числе Index, «Персил», «Аист», Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, «Пемос», Peros, «Лоск», «Чайка», «Самокат», «Каждый день», ABC, «Мара», Sorti, «Миф», «Биолан», Tide (Россия), Tide (Китай).

Роскачество уточняет, что исследованные образцы не вызывают раздражения кожи и слизистой глаз при рекомендованном режиме применения, также не вызывают аллергии или интоксикации, не нарушают обмен веществ. Порошки отстирывали белковые загрязнения (например, кровь) эффективнее, чем масляные. Лучше всех кровь отстирывают «Персил», «Аист», Index и Bimax, масло — Index и «Персил».

Однако выяснилось, что некоторые порошки способствуют пожелтению, другие оказывают эффект подсинивания. Также проверялось, сколько пены они образуют, так как большое ее количество может привести к поломке стиральной машины. Сильнее всего пенились порошки Tide (Китай), Peros, Bimax, «Миф», «Лоск». Порошки АВС, «Мара», Sorti, «Биолан», «Самокат», «Каждый день» и китайский Tide могут приводить к отложению солей жесткости на нагревательных элементах, что тоже портит стиральную машину.