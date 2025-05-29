Чистый четверг по-парижски

Пятый день Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже, оказался пока самым удачным для российских игроков. Его начала с победы Мирра Андреева, взявшая у американки Эшли Крюгер реванш за поражение на прошлогоднем US Open, продолжили Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, которые теперь встретятся друг с другом в 1/16 финала, а закончил Андрей Рублев, вышедший на этой стадии на французскую надежду Артюра Фиса. С кортов Roland Garros — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче второго круга Roland Garros Андрей Рублев (на фото) завершил удачно 13 из своих 16 выходов к сетке и убедительно переиграл австралийца Адама Уолтона

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / AFP В матче второго круга Roland Garros Андрей Рублев (на фото) завершил удачно 13 из своих 16 выходов к сетке и убедительно переиграл австралийца Адама Уолтона

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / AFP

«Пожалуйста, не забывай сгибать ноги!» — напоминала на утренней разминке финалистка Открытого чемпионата Франции 2000 года испанка Кончита Мартинес своей подопечной, его прошлогодней полуфиналистке Мирре Андреевой, которая отрабатывала прием подачи. Разминка проходила на третьем корте Roland Garros, одновременно служащего крышей La Grande Boutique — громадного магазина сувениров и всевозможной теннисной экипировки, где за €130 можно приобрести темно-бордовое платье, в котором этой весной проводит свои матчи 18-летняя российская звезда мирового тенниса.

Через полтора часа Андреевой предстояла встреча второго круга с американкой Эшли Крюгер, которая девять месяцев назад на той же стадии US Open отдала ей всего пять геймов. То поражение было крайне неприятным, и россиянка хорошо его помнила. «Конечно, сегодня я волновалась. Но у меня был план, которого я старалась придерживаться, что бы ни происходило»,— рассказывала Андреева корреспонденту “Ъ” позже в главном зале пресс-центра. Повторить в Париже нью-йоркский сценарий американской 35-й ракетке мира не удалось. Поведя в первой партии с брейком, она постепенно растеряла преимущество, и через 1 час 13 минут Андреева праздновала победу — 6:3, 6:4.

Сказать, что на пути в третий круг Андреева выглядела абсолютно неуязвимой, нельзя. Например, Крюгер удалось сделать три брейка, но в целом россиянка выглядит достаточно убедительно. Дальше ей придется впервые сыграть с Юлией Путинцевой, которая получила 32-й номер «посева» и тоже пока не отдала ни одной партии. Путинцева — вторая ракетка Казахстана, двукратная (2016, 2018) четвертьфиналистка Roland Garros, хотя шесть последних раз дальше 1/16 финала в Париже не проходила.

В целом нынешний турнир складывается пока для российских теннисисток довольно противоречиво. С одной стороны, из 13 человек, принявших старт в основной сетке, до третьего круга добрались лишь четверо. С другой, у Людмилы Самсоновой в пятницу есть неплохие шансы пройти украинку Даяну Ястремскую, Андреева подтверждает свои притязания на место в полуфинале, а Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова в субботу разыграют между собой путевку в четвертый круг.

Александрова, которая проводит очень успешный для себя сезон, но из-за травмы правого плеча пропустила «тысячник» в Риме, за 1 час 12 минут со счетом 6:1, 6:3 переиграла невысокую и настырную итальянку Элизабетту Коччаретто, прошедшую три круга в Париже год назад. Кудерметова же примерно с такой же скоростью, за 1 час 14 минут, но еще более убедительно — 6:0, 6:3 — разгромила чемпионку Roland Garros 2021 года и действующую победительницу Wimbledon Барбору Крейчикову. Хотя такой результат во многом объясняется недостаточным игровым тонусом чешской 15-й ракетки мира, которая лишь начинает возвращаться после травмы спины и до Открытого чемпионата Франции с января провела лишь один турнир.

Идет дальше и Андрей Рублев — единственный российский представитель в верхней половине мужской сетки. Его матч против австралийца Адама Уолтона проходил на том же самом седьмом корте, где накануне почти четыре часа добывал путевку в третий круг Карен Хачанов. Рядом на корте «Филипп Шатрие» завершалась карьера Ришара Гаске, одного из любимцев французской публики, напоследок взявшего семь геймов у первой ракетки мира Янника Синнера. Поэтому 15-тысячные трибуны главной арены парижского мейджора то и дело взрывались эмоциями, мешавшими Рублеву.

На очереди у Рублева противоборство с Артюром Фисом, 20-летней надеждой французского тенниса, который уже по итогам нынешнего состязания может пробиться в первую десятку.

О том, насколько сложно соперничать с французами на Roland Garros, на себе испытал соперник Фиса испанец Хауме Мунар, который отыгрался с 0:2 по партиям, но не сдюжил в пятом сете и сложил оружие после четырех часов и двадцати пяти минут изматывающей борьбы. «Болельщики превратили наш матч в цирк»,— сказал он.

У Рублева, впрочем, имеется некоторый опыт соперничества с французскими теннисистами в Париже. Два года назад на корте «Симона Матье» он во втором круге обыграл Корантена Муте.

Евгений Федяков