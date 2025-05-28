Трудовой реванш

Одним из самых интересных матчей четвертого дня Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже, стала встреча второго круга между россиянином Кареном Хачановым и австрийцем Себастьяном Офнером. Чтобы взять реванш за поражение шестидневной давности на турнире в Женеве, Хачанову потребовалось все пять партий, 3 часа и 58 минут. За игрой из первого ряда наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сломив сопротивление Себастьяна Офнера, Карен Хачанов (на фото) впервые с Roland Garros 2023 года выиграл матч, состоявший из пяти сетов

Фото: Michtof / Zuma / ТАСС Сломив сопротивление Себастьяна Офнера, Карен Хачанов (на фото) впервые с Roland Garros 2023 года выиграл матч, состоявший из пяти сетов

Фото: Michtof / Zuma / ТАСС

Матч второго круга между Кареном Хачановым и Себастьяном Офнером проходил на седьмом корте Roland Garros, ближайшем к главной арене этого стадиона — корту «Филипп Шатрие». Перед игрой прошел дождь, в первом ряду невысокой уютной трибуны поначалу оставались свободные места, и корреспондент “Ъ” еще во время разминки смог внимательно рассмотреть мощного австрийца, который на прошлой неделе неожиданно для многих превзошел россиянина в четвертьфинале турнира категории 250 в Женеве.

Болельщики со стажем, конечно, помнят невысокого левшу Томаса Мустера — ярчайшую звезду австрийского тенниса, который в 1995 году считался королем грунта и победил на Roland Garros, а через несколько месяцев благодаря парижскому триумфу возглавил мировую классификацию. Так вот, Офнер во всех отношениях представляет собой полную противоположность Мустеру. Здоровяк, который производит не менее внушительное впечатление, чем почти двухметровый Хачанов, он и играет совсем не так, как играл его знаменитый соотечественник,— обладает мощной подачей, резко атакует с задней линии сильными ударами справа по диагонали либо слева по линии, не стесняется бежать к сетке. Конечно, класс есть класс, и в игре Офнера есть немало технических огрехов, не позволяющих ему подняться в рейтинге выше максимального за карьеру 37-го места. Но стоит таким малоизвестным игрокам набрать идеальную форму и за пару удачных недель запастись уверенностью в своих силах, как из середнячков они внезапно превращаются в охотников на сенсации любого масштаба.

В общем, с Офнером, на данный момент всего лишь 108-й ракеткой мира, Хачанову опять пришлось помучиться.

И за этой нервной борьбой с торцевой стороны корта почти четыре часа наблюдали его тренеры — Евгений Донской с хорватом Ведраном Мартичем. В дебюте Хачанов повел — 3:2 с брейком, но тут снова зарядил дождь, превратившийся в ливень, и встречу на некоторое время пришлось прервать. После перерыва Офнер отыграл подачу, однако концовка первой партии все же осталась за россиянином, а дальше начались классические пятисетовые теннисные качели. Критический момент для Хачанова наступил в начале решающей партии. Мяч никак не сидел на его ракетке, и 29-летний австриец, кстати, ровесник россиянина, выиграл два первых гейма. Только тогда сказалось более высокое мастерство Хачанова и его богатый опыт участия в таких затяжных матчах. Стоило ему, стиснув зубы, выдержать несколько острых перестрелок на задней линии, как Офнер из грозного мастера вдруг превратился в игрока второй сотни и отдал шесть геймов подряд. В итоге — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2 за 3 часа 58 минут. Хачанов впервые с Roland Garros 2023 года одержал победу в пяти партиях.

Второй круг Roland Garros Мужчины. Бен Шелтон (США, 13)—Юго Гастон (Франция) отказ. Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Даниэль Галан (Колумбия) 6:4, 6:0, 6:4. Нуну Боржиш (Португалия)—Каспер Рууд (Норвегия, 7) 2:6, 6:4, 6:1, 6:0. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Фабиан Марожан (Венгрия) 6:1, 4:6, 6:1, 6:2. Карен Хачанов (Россия, 24)—Себастьян Офнер (Австрия) 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2. Томми Пол (США, 12)—Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4. Женщины. Аманда Анисимова (США, 16)—Виктория Голубич (Швейцария) 6:0, 6:2. Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)—Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:2, 6:3. Джасмин Паолини (Италия, 4)—Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:3. Элина Свитолина (Украина, 13)—Анна Бондарь (Венгрия) 7:6 (7:4), 7:5. Юлия Стародубцева (Украина)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:4), 6:2. Бернарда Пера (США)—Донна Векич (Хорватия, 18) 6:2, 4:6, 7:6 (7:3). Ига Швёнтек (Польша, 5)—Эмма Радукану (Великобритания) 6:1, 6:2.

«По сравнению с Женевой здесь были другие условия. Не скажу, что приспособился к ним до конца, но вне зависимости от качества игры главное — победа. Физически пока чувствую себя нормально. Забитость в мышцах обычно ощущается спустя несколько часов, но сейчас, если бы потребовалось играть еще какое-то время, думаю, выдержал бы»,— сказал Хачанов корреспонденту “Ъ”. В 1/16 финала его соперником будет американец Томми Пол, который отыграл дефицит в две партии у венгра Мартона Фучовича.

Из других результатов второго круга в нижней половине мужской сетки выделяется сюрприз, который серьезно влияет на расклад сил в борьбе за титул.

Из списка претендентов на него выбыл двукратный (2022, 2023) финалист Roland Garros норвежец Каспер Рууд, который в начале мая победил на грунтовом «мастерсе» в Мадриде, а сейчас в четырех сетах уступил португальцу Нуну Боржишу. Причиной того, что в двух заключительных партиях скандинав смог урвать лишь один гейм, стала обострившаяся травма левого колена, из-за которой он в этом месяце не смог выступить на Открытом чемпионате Италии в Риме и в Женеве. 800 рейтинговых очков, начисленных Рууду год назад за выход в полуфинал Roland Garros, теперь сгорят, и он покинет первую десятку.

Евгений Федяков