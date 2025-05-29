Украина получит дальнобойные системы от Германии через несколько недель

Германия через несколько недель предоставит Украине первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином. Об этом сообщило Минобороны ФРГ по итогам вчерашней встречи главы министерства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Согласно пресс-релизу германского ведомства, системы вооружения быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины (ВСУ) — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Поскольку они направляются напрямую ВСУ, никакой дополнительной подготовки не требуется, уточнили в ФРГ.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин, где обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопросы дальнейшей поддержки Киева и ужесточения санкций против России. Немецкие власти договорились выделить около €5 млрд на военную поддержку Украине. Средства направят на создание мощностей для производства дальнобойных вооружений, а также поставки систем ПВО и боеприпасов.

Подробности — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».