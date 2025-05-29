Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в запрещенную организацию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии строгого режима за попытку вступить в ряды запрещенного в РФ террористического «Русского добровольческого корпуса». Об этом «Ъ» сообщили в управлении ФСБ РФ по Республике Крым (РК) и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, 37-летний житель крымского поселка Симеиз хотел выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях. С представителями запрещенной организации он общался в соцсетях.

В отношении крымчанина возбудили уголовные дела по статьям 30 и 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации), а также по статьям 30 и 275 (приготовление к государственной измене) УК РФ.

Южный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь