Минстрой Ставрополья требует 238 млн рублей с подрядчика Кисловодской больницы

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края отложил до 8 июля рассмотрение иска регионального Минстроя к ООО «Магистраль» о взыскании 238,4 млн рублей неустойки за нарушение сроков реконструкции Кисловодской городской больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Ставропольского края Фото: Минстрой Ставропольского края

Согласно открытым данным, государственный контракт стоимостью 1,4 млрд руб. был заключен между Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и ООО «Магистраль» 26 октября 2022 года. Его предметом являлось выполнение подрядных работ по реконструкции и модернизации Кисловодской городской больницы, включая строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением. Объект расположен по улице Кутузова, 127. Срок исполнения был установлен до 30 ноября 2024 года. Однако в июне 2024 года региональный минстрой обратился в краевой арбитражный суд с заявлением о взыскании неустройки с подрядчика.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магистраль» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составила 3,3 млрд руб., прибыль — 147,9 млн руб. Учредитель общества — Ислам Эстамиров.

Министерство строительства региона в период с ноября 2023 по апрель 2024 года трижды выставляло подрядчику требования о выплате неустойки. Общая сумма претензий составила более 252 млн руб. Согласно данным портала Единой информационной системы в сфере закупок, первое требование было направлено в ноябре 2023 года на сумму 111,8 млн руб. Второе уведомление последовало в январе 2024 года — подрядчику предъявили счет на 140,4 млн руб. Третье требование датировано апрелем 2024 года и составило 100 тыс. руб.

Причиной начисления неустойки во всех случаях стала просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, включая гарантийные обязательства.

Изначально министерство требовало в суде взыскать с ООО «Магистраль» 140,4 млн руб., но впоследствии уточнило исковые требования, увеличив сумму до 238,4 млн руб. Подробности исковых требований на данном этапе рассмотрпения дела не раскрываются.

Во время судебного разбирательства 8 апреля была назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО «МЦНЭиИ Норма». В мае суд удовлетворил ходатайство экспертного учреждения о предоставлении дополнительных материалов, которые были направлены как истцом, так и ответчиком.

Решение об отложении заседания принято в связи с тем, что экспертное заключение и материалы дела пока не поступили в суд.

В марте 2025 года министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов сообщил о том, что в Кисловодске завершается строительство нового корпуса городской больницы на улице Кутузова. Готовность объекта 90%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Тат Гаспарян