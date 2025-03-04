Новый корпус больницы в Кисловодске готов на 90%

В Кисловодске завершается строительство нового корпуса городской больницы на улице Кутузова. Готовность объекта 90%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Ставропольского края Фото: Минстрой Ставропольского края

Финансирование проекта осуществляется из федерального и краевого бюджетов.

«Новый корпус Кисловодской городской больницы — это современный подход к маршрутизации, проведению диагностических исследований, оказанию экстренной медицинской помощи. Ожидается, что новое оборудование позволит выполнять более 10 тыс. исследований ежегодно. Создаются все условия для лечения сложных заболеваний»,— отметил министр.

Подрядчик уже завершил основные строительно-монтажные работы. Сейчас идет установка медицинского оборудования и заканчивается благоустройство прилегающей территории.

В Минстрое Ставрополья отметили, что в 2025 году в крае ведется строительство пяти медучреждений, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Николай Аксенов