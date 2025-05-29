В Челябинске заключен контракт на ремонт Копейского шоссе за 812 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на ремонт участка Копейского шоссе с местным ООО «Стройконтинент», победившим в аукционе. Стоимость работ составит 812 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 855,6 млн руб. Помимо ООО «Стройконтинент», в аукционе участвовали еще три компании. Ценовое предложение в размере 812 млн руб. сделали сразу два участника. Однако победителем признали «Стройконтинент».

Капитальный ремонт запланирован на участке Копейского шоссе от улицы Рождественского до границы Челябинска. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо обновить асфальтовое покрытие, тротуары и бортовые камни, установить тактильную плитку, отремонтировать металлические и железобетонного ограждений. Срок выполнения работ — до 15 июля 2027 года.

ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является Тигран Аракелян, а директором — Ашотик Григорян. Организация занимается строительством автодорог и автомагистралей. Согласно «СПАРКу», выручка компании в 2024 году составила более 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 22 млн руб.

В этом году «Стройконтинент» исполняет несколько муниципальных контрактов. Первый стоимостью 133, 9 млн руб. заключен для ремонта четырех участков автодороги «обход города Челябинска», второй – на ремонт участка трассы Муслюмово — Миасское — Шадринск Курганской области за 420,4 млн руб. Заказчиком является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Еще один договор заключен с комитетом дорожного хозяйства и транспорта регионального центра на ремонт Троицкого тракта, от автодороги Меридиан до границы Челябинска. Цена работ — 226 млн руб.

Предыдущий директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин был задержан в феврале этого года. Он стал фигурантом уголовного дела в отношении бенефициара ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна, подозреваемого в передаче взяток. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года владелец дорожной компании через посредника передал взятку в виде имущества начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» за беспрепятственную и гарантированную приемку работ по госконтракту. Антон Зеркин, по данным источника в правоохранительных органах, выступил посредником.