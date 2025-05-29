Изобретатель-электротехник из Петербурга передал мошенникам 43,4 млн рублей

В Петербурге мошенники выманили у 91-летнего изобретателя-электротехника 43,4 млн рублей. Это рекорд для города, до этого самой крупной суммой, которую местные жители переводили телефонным аферистам, были 40 млн руб. от замдиректора института РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, для установления нового регионального рекорда мошенники около десяти дней названивали петербуржцу. В итоге он встретился с «курьером» на Искровском проспекте и передал ему деньги наличкой.

В данный момент расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», потерпевший — автор и патентообладатель нескольких изобретений в области электротехники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилая петербурженка отдала мошенникам более 32 млн рублей.

Дарья Астанина