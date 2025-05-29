Изобретатель-электротехник из Петербурга передал мошенникам 43,4 млн рублей
В Петербурге мошенники выманили у 91-летнего изобретателя-электротехника 43,4 млн рублей. Это рекорд для города, до этого самой крупной суммой, которую местные жители переводили телефонным аферистам, были 40 млн руб. от замдиректора института РАН.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, для установления нового регионального рекорда мошенники около десяти дней названивали петербуржцу. В итоге он встретился с «курьером» на Искровском проспекте и передал ему деньги наличкой.
В данный момент расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», потерпевший — автор и патентообладатель нескольких изобретений в области электротехники.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилая петербурженка отдала мошенникам более 32 млн рублей.