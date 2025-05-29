В Совкомбанке назвали слух о заморозке вкладов креативной идеей застройщиков

Слух о возможной заморозке вкладов, активно обсуждавшийся в конце прошлого года, оказался пиар-ходом девелоперов и риелторов, заявил в интервью «Ведомостям» первый заместитель председателя правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, этот слух повлиял на поведение вкладчиков, которые начали снимать средства для покупки недвижимости. «Мы видели переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. На такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года»,— сказал он.

Господин Хотимский отметил, что благодаря этому застройщики смогли увеличить спрос на недвижимость. «Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами. Поэтому мы к такому отнеслись с пониманием»,— добавил он, уточнив, что ситуация в банках оставалась стабильной.