«Альфа-групп» оказалась бенефициаром покупки российского бизнеса Unicredit

Сделка по покупке российского бизнеса Unicredit может совершаться в интересах консорциума «Альфа-групп», в периметр которого входит компания А1, сообщили три источника «Ъ». Один собеседник сказал, что с А1 связан один из двух арабских фондов, которые участвуют в покупке Юникредит-банка. Такая схема — через арабские фонды — обусловлена тем, что Альфа-банк находится под санкциями ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Формально, по данным «Ъ», сделка осуществляется так: базирующиеся в Дубае два фонда — Asas Capital и Mada Capital — создадут специализированную компанию и объединятся с инвестиционной фирмой Inweasta, которая уже работает в России. Этот консорциум планирует купить Юникредит-банк со скидкой в 60% от рыночной стоимости, как того требует российское законодательство.

В Альфа-банке сообщили «Ъ», что им не известно о подобных планах. В А1 и «Альфа-групп» не ответили на запрос «Ъ».

Российский Юникредит-банк — прибыльный актив для Unicredit Group. Прибыль российского бизнеса за 2024 год составила 52,1 млрд руб. Согласно отчетности Юникредит-банка по РСБУ за первый квартал 2025 года, чистая прибыль достигла 25,3 млрд руб. На 1 апреля активы организации составили 837,2 млрд руб.— 19-е место в рейтинге «Интерфакс-100».

Подробнее — в материале «Ъ» «Юникредит-банк в исходном положении».