Приложение «Авито» пропало из App Store

Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений Apple App Store, сообщила пресс-служба российской компании. С чем это связано, пока неизвестно.

«Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах»,— сказано в пресс-релизе. В «Авито» посоветовали не удалять уже скачанное приложение, им можно продолжать пользоваться через мобильный браузер.

Приложение «Авито» в прошлый раз пропало из App Store в июле 2024 года. Компания связалась с Apple для устранения проблемы, и спустя сутки приложение «Авито» вновь появилось. В чем была причина пропажи, не уточнялось.