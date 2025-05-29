В Центробанке объяснили повышение цен на платную медицину на Дону

В Центробанке России объяснили рост цен на платные медицинские услуги в Ростовской области увеличением затрат производителей на сырье, транспортные расходы и заработную плату сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так, за год в регионе медицинские услуги поднялись в цене на 11,46%, а лекарства, медицинские приборы и перевязочные материалы — на 9,25%.

Стоимость лечения повысили и стоматологические клиники. Здесь это обосновали необходимостью покрыть расходы на аренду помещений, оборудование и зарплаты персонала. Наибольший рост цен зафиксировали на изготовление зубных коронок и первичные консультации специалистов.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что годовая инфляция в Ростовской области увеличилась до 10,66% и осталась выше показателя в целом по стране (10,23%). За месяц рост цен на продукты питания составил 0,57%.

Наталья Белоштейн