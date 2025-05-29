СКР обязал мэрию Челябинска заключить соглашения с сервисами кикшеринга

Администрация Челябинска получила представление в ходе расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг в отношении сервисов аренды электросамокатов. Мэрии поручили заключить соглашения с кикшеринговыми компаниями для контроля за использованием средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

В соглашении администрация должна прописать ряд норм и правил по предоставлению клиентам электросамокатов.

В настоящий момент также проводятся судебные экспертизы. По их результатам следователи оценят уровень информирования пользователей о технических характеристиках электросамокатов, профилактику рисков, которые могут возникнуть во время их эксплуатации, а также систему контроля за установлением личности граждан, которые арендуют самокат.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 мая управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП с участием электросамоката сервиса Whoosh. Инцидент произошел на улице Калинина в Челябинске. Тогда 12-летний школьник на электросамокате сбил 64-летнего пенсионера, который получил травмы. Региональное управление СКР сообщало, что кикшеринг в городе допустим только для людей старше 16 лет.

15 мая в рамках расследования уголовного дела изъяли более 1,5 тыс. электросамокатов. Сервисы кикшеринга остановили работу в Челябинске на неделю. По данным следствия, компании, предоставляющие услуги проката, не обеспечили безопасные условия для эксплуатации средств индивидуальной мобильности, что привело к травмам более 130 человек с января 2024 года по май 2025-го.

27 мая гордума Челябинска утвердила новые правила благоустройства. В них появится перечень территорий, где нельзя парковать электросамокаты. Средства индивидуальной мобильности, оставленные в этих зонах, начнут увозить на временные стоянки.