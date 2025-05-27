В Челябинске запретили парковать электросамокаты в парках и во дворах домов

Администрация Челябинска внесет изменения в правила благоустройства. В них появится перечень территорий, где нельзя парковать электросамокаты. Средства индивидуальной мобильности, оставленные в этих зонах, начнут увозить на временные стоянки. Информация об этом размещена в решении Челябинской городской думы.

Электросамокаты нельзя будет парковать в скверах и парках, на велодорожках, остановках общественного транспорта и на расстоянии менее пяти метров от них, на тротуарах шириной менее полтора метра, на территории памятников, монументов, мемориалов и мест воинских захоронений, а также на расстоянии менее 25 метров от них. Средства индивидуальной мобильности запретили размещать во дворах домов, в арках зданий, на клумбах и газонах, на расстоянии менее пяти метров от пешеходных переходов и менее десяти метров от входных групп социально значимых объектов.

При нарушении этого запрета электросамокаты будут эвакуировать на временную стоянку. Владелец сможет вернуть их только после того, как предъявит документы, подтверждающие право на имущество, и возместит расходы по перемещению и хранению транспортного средства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 мая управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП с участием электросамоката сервиса Whoosh. Инцидент произошел на улице Калинина в Челябинске. Тогда 12-летний школьник на электросамокате сбил 64-летнего пенсионера, который получил травмы. Региональное управление СКР сообщало, что кикшеринг в городе допустим только для людей старше 16 лет.

15 мая в рамках расследования уголовного дело изъяли более 1,5 тыс. электросамокатов. Сервисы кикшеринга остановили работу в Челябинске на неделю. По данным следствия, компании, предоставляющие услуги проката, не обеспечили безопасные условия для эксплуатации средств индивидуальной мобильности, что привело к травмам более 130 человек с января 2024 года по май 2025-го.

Электросамокаты возобновили работу 23 мая. Представители сервисов аренды сообщили, что уголовное дело об оказании некачественных услуг закрыли.