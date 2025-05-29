Глава Башкирии пообещал сохранить финансирование ХК «Салават Юлаев»

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сохранить финансирование уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» и увеличить объем поддержки профессиональных волейбольных и баскетбольных клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

«На прошлой неделе мы провели серьезное обсуждение перспектив финансирования спортивных команд в 2025 году. Мы сохраняем финансирование хоккейного клуба "Салават Юлаев". У нас есть сложившиеся договоренности с "Башнефтью"»,— рассказал глава региона на заседании Курултая, отвечая на вопрос депутата Рустема Ахмадинурова («Единая Россия») об ассигнованиях в физкультуру и спорт.

Также, по словам господина Хабирова, республика усилила внебюджетное финансирование спорта.

Идэль Гумеров