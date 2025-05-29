С начала года ОЖД перечислила в бюджет Петербурга 1,7 млрд рублей налогов

По итогам января-апреля текущего года Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») перечислила в виде налогов в региональные бюджеты Северо-Запада в общей сложности 6,7 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Маркелов Фото: Андрей Маркелов

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, наибольшие налоговые отчисления были направлены в Санкт-Петербург (1,7 млрд рублей) и Ленинградскую область (2,2 млрд рублей).

Также за четыре месяца 2025 года перечислено: в бюджет Республики Карелия — 855 млн руб., Мурманской области — 552 млн руб., Тверской области — 691 млн руб., Псковской области — 309,3 млн руб., Новгородской области — 416 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за предыдущий год Октябрьская железная дорога перечислила в региональные бюджеты СЗФО 16 млрд рублей в виде налогов.

Андрей Цедрик