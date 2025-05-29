Илан Шор стал совладельцем бизнес-центра на Бережковской набережной

Компания А7, совладельцем которой является молдавский бизнесмен Илан Шор, приобрела у ПСБ крупный офисный комплекс на Бережковской набережной в Москве. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 28 апреля По данным «СПАРК-Интерфакса», 49% А7 принадлежит ПСБ, остальное — господину Шору. Сумма сделки не раскрывается.

Комплекс включает в себя бизнес-центр площадью 26,7 тыс. кв. м и здание автосалона (7,1 тыс. кв. м). Объект до последнего времени находился на балансе компании «Бережковский комплекс», которая еще в 2018 году была признана банкротом. ПСБ, являясь основным кредитором (6,27 млрд руб. из общего долга 6,69 млрд руб.), изначально пытался продать актив, но покупателей не нашлось. В феврале банк решил оставить его за собой, а теперь привлек господина Шора в качестве партнера.

Илан Шор — молдавский политик и бизнесмен, примар муниципия Орхей с 1 июля 2015-го по 19 апреля 2019 года. Его супругой является российская певица Жасмин. Политик неоднократно выступал с критикой местной власти, также известен как сторонник улучшения отношений с Россией. В 2019 году он покинул страну. В 2023 году суд в Молдавии приговорил Илана Шора к 15 годам заключения по делу о вывозе $1 млрд из банков страны. Находится под санкциями ЕС за «дестабилизацию и подрыв суверенитета Молдавии».