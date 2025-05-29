Долину гейзеров на Камчатке закрывают на сезон медвежьих свадеб

С 30 мая по 30 июня вертолетные экскурсии в Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника на Камчатке будут сведены к минимуму. Ежегодный месячник тишины проводится для снижения беспокойства животных в период размножения, сообщили на сайте дирекции природного резервата. В июне проходит брачный период у медведей, птицы высиживают кладки, в том числе у экскурсионных троп, а в горах вынашивают потомство самки снежных баранов.

«Сейчас в долине реки Гейзерной в пределах видимости находятся девять медведей. Среди них два медвежонка-двухлетки, которых несколько дней назад матери отогнали от себя. Как таковых пар пока в поле зрения нет, но мы заметили игровое поведение самки — медведица кувыркалась в снегу перед самцом, который смог добиться ее расположения. Питаются животные растительностью, соответственно держатся ближе к воде и оттаявшим участкам, где есть сочная трава»,— рассказал госинспектор Кроноцкого заповедника Владимир Власенко.

Сообщается, что при выдаче разрешения на экскурсии в июне предпочтение будет отдаваться тургруппам, которые прилетают на «менее шумных» вертолетах типа Robinson, Eurocopter, Bell, Ми-2. Обзорные облеты каньона реки Гейзерной и нахождение многодневных тургрупп запрещены.

Долина гейзеров — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это ущелье шириной до 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, где сосредоточено около 60 гейзеров, кипящие источники, горячие озера, грязевые котлы, паровые струи, прогретые площадки.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский