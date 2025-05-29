Минтруд запускает дашборд для оценки положения семей в регионах России

Минтруд России разрабатывает информационно-аналитическую панель (дашборд) для мониторинга положения семей в субъектах РФ. Проект, как следует из презентации на совещании с учеными 16 мая, направлен на оценку качества жизни и факторов, влияющих на рождаемость. Для этого министерство привлекло к консультациям вузы и научные организации.

Как подтвердили «Ведомостям» в Минтруде, ведомство совместно с Аналитическим центром при правительстве и экспертами формирует набор показателей для мониторинга. Федеральные и региональные власти смогут использовать данные дашборда для создания «благоприятной семейно-ориентированной инфраструктуры, корректировки мер поддержки семей с детьми и других шагов», пояснил представитель министерства.

По данным презентации, панель будет отображать демографические показатели, региональные портреты и рейтинги, динамику потребностей семей, перечень мер поддержки, а также результаты мониторинга СМИ и соцопросов. Информацию предоставят Росстат, Минпросвещения, Минздрав, «Дом.РФ», Роспотребнадзор, ЦБ и ЦНИИОИЗ. Опросы населения проводят Росстат, Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты».

Система будет оценивать удовлетворенность семей по шести блокам (всего около 140 показателей): доступность присмотра за детьми, жилищные условия, стабильность работы и доходов, социальная инфраструктура, доступная медицина, качество среды для воспитания.

Предполагается, что показатели от научного сообщества передадут в межведомственную группу к 5 июня, а полный объем данных загрузят к августу 2025 года. Запуск дашборда запланирован на 1 января 2026 года на платформе Координационного центра правительства.