Депутаты отправили в отставку спикера думы Среднеуральска после ссоры с мэром

Дума Среднеуральска (Свердловская область) одобрила досрочное прекращение полномочий спикера Вениамина Бикташева («Единая Россия»; ЕР) в связи с заявлением о сложении полномочий по собственному желанию. Решение об отставке спикера поддержали девять депутатов, один — выступил против. И.о. председателя был назначен вице-спикер Олег Прудников (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Бикташев

Фото: Сайт думы муниципального округа Среднеуральск Вениамин Бикташев

Фото: Сайт думы муниципального округа Среднеуральск

Перед принятием решения дума рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий господина Бикташева в качестве спикера и члена представительного органа в связи с представлением прокурора. В ходе тайного голосования отставку Вениамина Бикташева одобрили всего пять депутатов из восьми необходимых. «Решение не принято, предлагаю проголосовать за отклонение этого решения»,— обратился к собравшимся господин Прудников. Большинство депутатов отказалось поддержать предложение вице-спикера. «Отклонили, вопрос переносится на следующее заседание думы»,— отметил Олег Прудников.

Против выступил заместитель прокурора Верхней Пышмы и Среднеуральска Олег Бондарь, подчеркнув, что депутаты «не рассмотрели представление». «Обращаю внимание депутатов, что вы, голосуя за досрочное прекращение полномочий, вы не голосуете за наличие или отсутствие коррупционного нарушения, это основание ваше решение признать незаконным»,— отметил господин Бондарь. Заместитель прокурора также не поддержал перенос рассмотрения вопроса. «Это и есть бездействие, третье заседание думы подряд»,— добавил он.

Вениамин Бикташев был избран депутатом думы Среднеуральска в 2021 году, получил 955 голосов избирателей. Ранее, в 2011-2019 годах, работал заведующим отделения терапии, врачом-терапевтом-кардиологом, заместителем главного врача в медцентре «Консилиум»; В 2012-2023 годах — врачом-кардиологом, врач-терапевтом в медцентре «Здоровье Плюс»; В 2019-2021 годах — главным врачом, врачом-кардиологом, врачом-терапевтом в медцентре «Верум».

Вопросу об отставке господина Бикташева предшествовал конфликт с главой муниципалитета Алексеем Стасенком (ЕР). В декабре 2024 года председатель заявил, что мэр предпринял «все возможные действия» для получения новогодней премии в 1 млн руб. за счет средств, выделенных на переселение из аварийного ветхого жилья. Алексей Стасенок заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался. «Действия Вениамина Бикташева — это попытка отвлечь внимание общественности от реальных дел и проблем, которые у него впереди. Материалы (по поводу прогулов и использования служебного автомобиля в личных целях.— "Ъ-Урал"), по моей информации, уже переданы в СКР»,— рассказал тогда мэр.

В середине апреля Вениамин Бикташев написал заявление в полицию и в прокуратуру, в котором обвинил Алексея Стасенка в избиении. По его словам, на собрании местного отделения ЕР, на котором обсуждалось поведение председателя, между спикером и мэром произошла драка. Господин Бикташев заявил, что получил черепно-мозговую травму. Господин Стасенок подтвердил «Ъ-Урал» возникновение конфликта, но, по его словам, встреча ограничилась разговором «на повышенных тонах». «Физического насилия не было, это полная ерунда. Вениамин Бикташев допустил оскорбительные высказывания в мой адрес, после мы вышли в коридор, поговорили на повышенных тонах, и разошлись»,— подчеркнул мэр.

Василий Алексеев, Среднеуральск