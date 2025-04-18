Спикер почувствовал себя в ударе

Председатель думы Среднеуральска (Свердловская область) Вениамин Бикташев написал заявления в полицию и прокуратуру, в котором обвинил мэра Алексея Стасенка в избиении. По его словам, на собрании местного отделения «Единой России» (ЕР) между ними произошла драка, в ходе которой спикер получил черепно-мозговую травму. Господин Стасенок подтвердил возникновение конфликта, но, по его словам, встреча ограничилась разговором «на повышенных тонах».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Стасенок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Стасенок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Конфликт между и.о. секретаря местного отделения ЕР, мэром Среднеуральска Алексеем Стасенком и его заместителем, спикером гордумы Вениамином Бикташевым возник на заседании политсовета партии в среду, 16 апреля.

Господин Стасенок рассказал «Ъ-Урал», что предложил коллегам обсудить представление прокурора о досрочном прекращении полномочий спикера в связи с прогулами и использованием служебного автомобиля с водителем в личных целях. «Вениамин Бикташев занимает высокую должность в ЕР, поэтому предложил обсудить его проступок на политсовете партии: выгонять, приостанавливать членство или погрозить пальчиком»,— пояснил мэр.

Алексей Стасенок отметил, что Вениамин Бикташев выступил против рассмотрения вопроса.

«Он сразу начал на повышенных тонах разговаривать со мной, в крайне неуважительной форме, допускал оскорбления»,— пояснил глава.

Господин Стасенок добавил, что реакция спикера могла быть обусловлена изменениями в ЕР после ухода с поста секретаря местного отделения Дмитрия Липина. «Он является владельцем управляющей компании (по данным сервиса kartoteka.ru, связан с УК "РЭМП — Среднеуральск", которая управляет недвижимым имуществом.— "Ъ-Урал"), в связи с чем расставил своих сотрудников на руководящие должности в партии. Меня, как нового руководителя, это не устроило, и произошла ротация. В среду было приостановлено членство шести секретарей первичных организаций, которые были, мягко говоря, дружественны Вениамину Бикташеву»,— сказал он.

В думе Среднеуральска «Ъ-Урал» сообщили, что после заседания политсовета ЕР Вениамин Бикташев взял больничный до 23 апреля. Комментировать ситуацию председатель отказался. В разговоре с «Сигнал.Урал» спикер сообщил, что у него диагностировали черепно-мозговую травму.

«Чувствую себя очень плохо. Заявления в полицию и прокуратуру написаны»,— цитирует спикера портал.

Алексей Стасенок в разговоре с «Ъ-Урал» информацию о драке с председателем опроверг.

«Физического насилия не было, это полная ерунда. Вениамин Бикташев допустил оскорбительные высказывания в мой адрес, после мы вышли в коридор, поговорили на повышенных тонах, и разошлись»,— подчеркнул мэр.

Господин Стасенок добавил, что после «выхода ситуации из-под контроля» предложил коллегам перенести обсуждение соблюдения Вениамина Бикташева партийной дисциплины на 24 апреля, после заседания думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос о прекращении полномочий председателя в связи с представлением прокурора.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, региональные власти порекомендуют депутатам прекратить полномочия господина Бикташева в качестве спикера.

«Скорее дума удовлетворит представление прокурора. Но это будет непросто»,— добавил он.

Алексей Стасенок и Вениамин Бикташев находились в конфликтных отношениях и до заседания политсовета ЕР. В декабре спикер заявил, что мэр предпринял «все возможные действия» для получения новогодней премии в 1 млн руб. за счет средств, выделенных на переселение из аварийного ветхого жилья. По словам господина Бикташева, депутаты отказались рассматривать соответствующий проект решения. Алексей Стасенк заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался.

«Действия Вениамина Бикташева — это попытка отвлечь внимание общественности от реальных дел и проблем, которые у него впереди. Материалы (по поводу прогулов и использования служебного автомобиля в личных целях. — "Ъ-Урал"), по моей информации, уже переданы в СКР»,— рассказал тогда «Ъ-Урал» господин Стасенок.

Василий Алексеев