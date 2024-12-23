В Среднеуральске возник премиальный конфликт

В Среднеуральске (Свердловская область) произошел конфликт вокруг новогодней премии в 1 млн руб., которую мог получить глава Алексей Стасенок. Спикер местной думы Вениамин Бикташев сообщил, что мэром были предприняты «все возможные действия» для получения вознаграждения за счет средств, выделенных на переселение из аварийного ветхого жилья, однако депутаты отказались рассматривать соответствующий проект решения. Алексей Стасенк заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался. По мнению эксперта, господин Стасенок подвергся информационной атаке со стороны ряда управляющих компаний, которые остались недовольны изменениями, начатыми мэром в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Стасенок отказался от предложенной депутатами премии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Стасенок отказался от предложенной депутатами премии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Информация о том, что глава Среднеуральска Алексей Стасенок якобы выписал себе премию в 1 млн руб., начала распространяться через telegram-каналы, а затем появилась в СМИ.

По словам председателя гордумы Вениамина Бикташева, ходатайство о дополнительном денежном вознаграждении мэра по итогам 2024 года в размере 13 должностных окладов (1,1 млн руб.) было направлено в думу 17 декабря за подписью заместителя главы Марии Кузьминой. «С формулировкой за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие городского округа и деятельность, направленную на обеспечение благополучия и рост благосостояния работников организации»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

Господин Бикташев отметил, что после изучения документа было принято решение отказать в его рассмотрении на заседании думы. «На очередном заседании думы одним из депутатов было предложено включить в повестку вопрос о премировании главы по итогам работы в 2024 году. После разъяснения положения о денежном содержании выборных должностных лиц вопрос о включении в повестку был отклонен»,— добавил спикер. По его словам, мэром были предприняты «все возможные действия для получения новогодней премии за счет средств по переселению из аварийного ветхого жилья».

В разговоре с «Ъ-Урал» Алексей Стасенок опроверг информацию о планах выписать себе премию в 1 млн руб.

Он подчеркнул, что инициатива исходила от депутатов гордумы.

«Депутаты учли все, что было сделано нашей командой за неполные два года. Рассматривался вариант поощрения главы (среди депутатов вне заседаний.— "Ъ-Урал"), это решение может принять только дума. Внимание всех привлекла цифра в 1 млн руб., но депутаты могли вообще ее не принять или уменьшить до 10 тыс. руб.»,— пояснил он, уточнив, что от вознаграждения отказался.

Господин Стасенок подчеркнул, что выступил против выделения средств на собственную премию, хотя большинство депутатов выражают ему поддержку. По его словам, спикер Вениамин Бикташев совместно с представителем счетной палаты города обратились к вице-мэру Марине Кузьминой с просьбой подготовить ходатайство о премировании. Господин Стасенок добавил, что в тот день отсутствовал в городе, поскольку участвовал в Совете глав муниципальных образований региона, который проводил губернатор Евгений Куйвашев.

«Убедили, что ей надо написать это ходатайство, и, условно, на следующий день они вытащили это все, что мы сами на себя его составили. Действия Вениамина Бикташева — это попытка отвлечь внимание общественности от реальных дел и проблем, которые у него впереди. Материалы, по моей информации, уже переданы в СКР»,— сказал он.

Ранее ЕАН сообщал, что прокуратура Верхней Пышмы проверяет гордуму Среднеуральска и Вениамина Бикташева на предмет коррупции и злоупотребления служебным положением. По данным портала, спикер за день до начала летнего отпуска отбыл в аэропорт Кольцово, чтобы отправиться в Санкт-Петербург. «Он фактически прогулял последний перед отпуском рабочий день. Мало того, согласно сообщению в адрес прокурора, Вениамин Бикташев для поездки в аэропорт вместе с семьей решил воспользоваться служебным автомобилем с водителем»,— пишет ЕАН.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области, к распространению информации о премии Алексея Стасенка могут быть заинтересованы владельцы управляющих компаний.

По словам собеседника, изменения в жилищно-коммунальной сфере, начатые господином Стасенком, привели к смене ряда управляющих компаний и ужесточению контроля за работой оставшихся организаций, что ударило по интересам «местных групп» и усилило информационные атаки в отношении мэра.

Руководители управляющих компаний в Среднеуральске имеют влияние на политику города, считает политтехнолог Александр Ханин. По его словам, муниципалитет «остался без хозяина» после смены собственников Среднеуральской ГРЭС и снижения активности строительного холдинга «Атомстройкомплекс». «Депутатов от управляющих компаний в местной думе достаточно для того, чтобы сделать любой саботаж. Навредить главе у них хватит сил»,— пояснил он, добавив, что главы муниципалитета «там долго не задерживаются».

Мэры Среднеуральска Владислав Козлов (2016-2018 годы), Андрей Зашляпин (2019-2021 годы), Александр Ковальчик (2021-2023 годы) уходили в отставку по собственному желанию. Господин Козлов покинул должность после длительного противостояния с депутатами гордумы, господин Зашляпин — после требования областной прокуратуры рассмотреть вопрос о его снятии с должности на заседании думы в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Господин Ханин не исключил, что без поддержки губернатора противостояние Алексея Стасенка с рядом управляющих компаний может закончиться «бесславным увольнением».

Василий Алексеев