Власти Петербурга хотят запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

Правительство Санкт-Петербурга планирует запретить иностранцам работать в такси и в службах курьерской доставки. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документе говорится, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие доставку товаров, должны соблюдать новые требования. В частности, курьерам запрещено превышать скорость 15 км/ч при движении на самокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Также будет установлено ограничение на передвижение курьеров в определённых зонах города, которые определит комитет по транспорту. Перемещение в запрещённых местах должно быть заблокировано с помощью технических средств.

Для контроля и идентификации курьеров потребуется наличие устройств для отслеживания их геопозиции. На одежде, сумках и транспортных средствах сотрудников должны быть уникальные идентификационные номера, а работодатели обязаны следить за внешним видом курьеров по критериям, утверждаемым комитетом по транспорту. Кроме того, для курьеров будет введен реестр с персональными данными — ФИО, датой рождения, паспортными данными, ИНН, СНИЛСом, адресом регистрации и прочей информацией. Реестр необходимо регулярно обновлять и выдавать курьерам уникальные номера.

На выполнение всех требований дается три месяца со дня вступления постановления в силу. Комитет по труду и занятости должен представить предложение о продлении запрета на привлечение иностранных граждан к работе курьерами и таксистами на 2026 год.