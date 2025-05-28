Теннисистка Самсонова вышла в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла испанскую спортсменку Лейре Ромеро-Гормас во втором круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JULIEN DE ROSA / AFP / East News Фото: JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой. Игра продолжалась 1 час 36 минут. В третьем круге турнира Самсонова встретится с победительницей матча между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и украинкой Даяной Ястремской.

26 летняя Людмила Самсонова находится на 18-й строчке международного рейтинга WTA. На турнирах WTA она побеждала семь раз.