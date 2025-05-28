Оператор связи АСВТ подвергся DDoS-атаке

Оператор АО АСВТ подвергается масштабной DDoS-атаке с утра 28 мая. У части абонентов отсутствует доступ в интернет. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

«По данным мониторинга, атака достигла мощности в 70,07 Гбит/с при интенсивности 6,92 млн пакетов в секунду»,— уточнили в ведомстве. Система противодействия DDoS-атакам, созданная РКН, отражает атаку — она отфильтровала 47 Гбит/с и 6,12 млн пакетов в секунду.

Компания смогла стабилизировать часть трафика. В РКН добавили, что для полного устранения последствий кибератаки нужно дополнительное время. По имеющимся данным, хакеры атаковали только АСВТ — другие операторы или критическая информационная инфраструктура затронуты не были.

По данным Telegram-канала Shot, интернет пропал в нескольких ЖК Москвы и Подмосковья. В магазинах, которые расположены в жилых комплексах, из-за атаки не работают платежные терминалы. В подъезды нельзя зайти с помощью мобильных приложений из-за отсутствия интернета — домофоны работают только от магнитных ключей.