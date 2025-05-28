Блогеров Эндрю и Тристана Тейтов обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

Британская Королевская прокурорская служба (CPS) 28 мая сообщила, что скандально известному блогеру Эндрю Тейту и его брату Тристану предъявлены обвинения в общей сложности по 21 пункту. Их в числе прочего обвиняют в изнасилованиях, нанесении телесных повреждений и торговле людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Тейт (слева) и Тристан Тейт

Фото: John Locher / AP Эндрю Тейт (слева) и Тристан Тейт

Фото: John Locher / AP

Это далеко не первое обвинение и расследование в отношении братьев Тейт, которых, особенно намного более известного Эндрю, часто критикуют за крайне правые взгляды и женоненавистничество. В марте 2024 года они были задержаны в Румынии по запросу британской полиции. Однако в Румынии в их отношении также ведется расследование, там их обвиняют в сексуальной эксплуатации женщин и насилии в отношении них.

Местная прокуратура заявила, что они не могут быть экстрадированы в Великобританию до завершения расследования в Румынии. В отношении братьев Тейт также ведется расследование в США.

Яна Рождественская